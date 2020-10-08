Межправсовет ЕАЭС соберется без делегации Кыргызстана

В столицу Армении, где на 9 октября назначено очередное заседание Евразийского Межправительственного совета, начинают прибывать делегации стран-партнеров. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ожидали информацию от Кыргызстана по формату участия в этом мероприятии, и вот теперь стало известно, что представители правительства страны не смогут прибыть на заседание.

8 октября в Ереван уже прилетела делегация Коллегии ЕЭК во главе с ее председателем Михаилом Мясниковичем.

Делегация Кыргызстана не сможет участвовать в заседании Межправсовета ЕАЭС, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров республики, "в связи с возникшей внутри республики общественно-политической ситуацией ". При этом отмечается, что прежний состав правительства остается легитимным несмотря на то, что парламент отправил премьера Кубатбека Боронова в отставку. Кроме того, президент не подписал указ об отставке правительства.

Как сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, Комиссия со своей стороны прорабатывает вопрос соблюдения всех необходимых правовых процедур для принятия запланированных решений в рамках повестки. Одной из главных тем в этой повестке станет санитарно-эпидемиологическая ситуация в странах ЕАЭС и вопросы возобновления пассажирского сообщения в Союзе.

"Вопрос стоит остро, все страны и граждане ждут конкретных решений. Надеемся, что стороны смогут договориться о перечне условий для безопасного возобновления сообщения", - прокомментировала Ия Малкина.

В числе других пунктов повестки - обсуждение оставшихся несогласованными позиций по Стратегии развития евразийской интеграции, устранение изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС за 2018-2019 годы, основные направления регулирования трансграничной электронной торговли товарами в Союзе, совместные меры по развитию экспорта и другие актуальные вопросы.

Напомним, что Совет Евразийской экономической комиссии на своем заседании, состоявшемся 1 октября, рассмотрел проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. И достиг консенсуса по 28 пунктам, по которым у сторон оставались разногласия. Как напомнил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, данный документ уже в целом одобрен президентами государств-членов Евразийского экономического союза. И они поручили правительствам этих стран его доработать. Достижение консенсуса по 28 пунктам, по словам Глазьева, – важный шаг в продвижении интеграции в рамках Союза. Оставшиеся позиции как раз и предусматривалось внести на рассмотрение Евразийского межправительственного совета 9 октября с участием премьер-министров государств ЕАЭС.