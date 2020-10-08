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В Кыргызстане утвержден производственный календарь на 2021 год

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- Оксана Гут
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Министерство труда и социального развития КР предоставило утвержденный производственный календарь на 2021 год.

Праздничные дни *: 1 января - Новый год; 23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 21 марта - народный праздник Нооруз; 7 апреля - День народной Апрельской революции; 1 мая - Праздник труда; 5 мая - День Конституции Кыргызской Республики; 9 мая - День Победы; 31 августа - День независимости Кыргызской Республики; 7 и 8 ноября - Дни истории и памяти предков; Мусульманские праздники "Орозо айт", "Курман айт", определяемые по лунному календарю, и 7 января - Рождество Христово (православное рождество) являются нерабочими праздничными днями.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство Кыргызской Республики вправе переносить выходные дни на другие дни.

Предпраздничные сокращенные дни: 6 января, 20 марта, 6 апреля, 30 апреля, 4 мая, 8 мая, 6 ноября и 31 декабря.

Производственный календарь на 2021 год


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URL: https://www.vb.kg/392835
Теги:
Министерство социального развития, праздник, Кыргызстан
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