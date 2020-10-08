Остановка горнорудных предприятий может стать катастрофой для экономики КР

Большинство крупных предприятий отрасли вынуждено приостановить свою деятельность вследствие нападений! Офисы ЗАО "Кумтор Голд Компани", ГП "Кыргызкомур", ОАО "Кыргызалтын" и других предприятий отрасли подверглись нападениям со стороны различных групп лиц. За последние два дня группы местных граждан посетили производственные объекты ГП "Кыргызкомур", ОсОО "Фулл Голд Майнинг", ОсОО "KAZ Minerals", ОсОО "Алтынкен", ОсОО "АльянсАлтын", ОсОО "Эти Бакыр-Терек-Сай", Аффинажный завод" и др. Об этом VB.KG сообщил глава ЦК Горно-металлургического-профсоюза Эльдар Таджибаев.

Он напомнил, что в состоянии революционной эйфории группа неизвестных лиц проникла на территорию производственного объекта на месторождении "Джеруй", где подвергся нападению склад и была подожжена золото-извлекательная фабрика.

- На месторождении "Иштамберды" местные жители потребовали всех местных и иностранных сотрудников покинуть территорию объекта и выдвинули ряд требований. Угольный карьер "Кара-Кече", принадлежащий ГП "Кыргызкомур" был захвачен группой лиц. Требования митингующих на объектах различные – от решения кадровых, экологических и иных текущих вопросов до полной остановки работ на производственных объектах. Мы требуем, чтобы в кратчайшие сроки на месторождениях был наведен порядок. Все действия граждан должны быть в рамках закона. Не должны нарушаться права других граждан и интересы государства! Многие требования митингующих достаточно обоснованные и актуальные, но решаться они должны в правовом поле, без ущерба для экономики Кыргызстана, - заявил Эльдар Таджибаев.