Жээнбеков и спикер ЖК провели переговоры по выходу из кризиса

Спикер Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев сегодня, 8 октября, провел телефонные переговоры с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша. На переговорах, инициированных президентом, обсуждалась политическая ситуация в стране.

Спикер отметил, что Жогорку Кенеш в настоящее время прилагает все усилия для стабилизации ситуации и возвращения к верховенству закона, а также депутаты предложили ряд путей выхода из ситуации.

Он также предупредил, что некоторые депутаты начали процедуру отстранения президента от должности. Мыктыбек Абдылдаев отметил, что какими бы сложными ни были решения перед президентом, необходимо срочно рассмотреть способы быстрого выхода из сложившейся ситуации.

"Потому что наша страна не может жить в режиме ожидания", - цитирует спикера пресс-служба.