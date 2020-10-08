Погода
$ 79.65 - 79.85
€ 92.55 - 93.92

Мелис Мырзакматов провел переговоры с Матраимовым и Жээнбековым

305  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов провел переговоры с Искендером Матраимовым и Асылбеком Жээнбековым. Об этом он сообщил журналистам.

Встреча с Искендером Матраимовым состоялась в кабинете мэра. Мелис Мырзакматов рассказал, что темой для разговора была стабильность ситуации в Оше.

- Мы договорились не выводить на улицы спортсменов. В остальном пусть разбираются правоохранительные органы, - сказал Мырзакматов.

Он также добавил, что встречался Асылбеком Жээнбековым и Ахматбеком Келдибековым.

Напомним, 6 октября Мелис Мырзакматов вернулся в Ош. Он уехал из страны после начала уголовного преследования в отношении него. По решению суда он осужден заочно. Он заявил, что не намерен становиться мэром южной столицы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392846
Теги:
Ахматбек Келдибеков, Мелис Мырзакматов, Сооронбай Жээнбеков, Ош, Искендер Матраимов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  