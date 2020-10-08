Мелис Мырзакматов провел переговоры с Матраимовым и Жээнбековым

Бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов провел переговоры с Искендером Матраимовым и Асылбеком Жээнбековым. Об этом он сообщил журналистам.

Встреча с Искендером Матраимовым состоялась в кабинете мэра. Мелис Мырзакматов рассказал, что темой для разговора была стабильность ситуации в Оше.

- Мы договорились не выводить на улицы спортсменов. В остальном пусть разбираются правоохранительные органы, - сказал Мырзакматов.

Он также добавил, что встречался Асылбеком Жээнбековым и Ахматбеком Келдибековым.

Напомним, 6 октября Мелис Мырзакматов вернулся в Ош. Он уехал из страны после начала уголовного преследования в отношении него. По решению суда он осужден заочно. Он заявил, что не намерен становиться мэром южной столицы.