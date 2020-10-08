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"Если политические силы не договорятся, президент может обратиться к ОДКБ"

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- Оксана Гут
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Если политические силы не договорятся в ближайшее время, президент может обратиться к войскам ОДКБ для нормализации политической ситуации в стране. Таким мнением поделился юрист Ренат Медетбеков.

Он считает, что переговоры политиков - представителей 13 партий затянулись. Тогда как "счет уже идет на часы".

По мнению адвоката сейчас все тормозят три абсурдных мнения.

"Первое, что в стране три потенциальных премьер-министра - Кубатбек Боронов, Садыр Жапаров и Тилек Токтогазиев. Но отставка первого не была подписана президентом, соответственно он и легитимен. Второе, что должны работать заместители глав ведомств. Если их деятельность законна, то и их руководителей тоже. Третье, Жогорку Кенеш - единственный легитимный орган в Кыргызстане, так как остальные (президент и премьер-министр) "сбежали". Но депутатов практически насильно собирают на заседание, то же можно сделать и с главой государства и правительства. То есть вызвонить их и доставить. Поэтому сейчас, я считаю, политические силы должны сделать шаг назад и "вернуть власть". Дать всем доработать до конца конституционного срока, при этом законно назначить новые выборы и избрать кабмин. Другого выхода нет", - считает Ренат Медетбеков.


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URL: https://www.vb.kg/392847
Теги:
Кубатбек Боронов, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков, ОДКБ, правительство, президент, безопасность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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