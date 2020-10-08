Садыр Жапаров: Сооронбай Жээнбеков готов уйти с поста президента

Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку. Об этом сегодня, 8 октября, заявил Садыр Жапаров, выступая перед собравшимися у дома правительства.

Он отметил, что эту информацию он узнал от одного из депутатов Жогорку Кенеша.

- Я поддерживаю это решение, так как это единственный путь к мирному разрешению кризиса, - сказал Садыр Жапаров.

Кроме того, политик пообещал задержать Раимбека Матраимова, когда приступит к исполнению обязанностей премьер-министра.

- Я не спал четыре дня и провел переговоры со всеми. Курсан Асанов придерживается нейтральной позиции, - отметил Жапаров.

А вот Суваналиев, по его словам не выходит на связь и препятствует тому, чтобы Жапаров начал исполнять обязанности премьера.

Садыр Жапаров считает себя единственным легитимным премьер-министром. Сегодня он зашел в здание дома правительства. Тем временем другие политические силы не признаю его и выдвигают на пост главы правительства своих кандидатов.