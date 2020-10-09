ГКНБ: Нарушители госграницы, в том числе Тилек Матраимов, водворены в ИВС

Задержанные нарушители госграницы КР, в том числе экс-аким Кара-Суйского района Тилек Матраимов, переданы кыргызской стороне. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"9 октября узбекскими пограничниками были переданы нарушители государственной границы КР граждане Матраимов Тилек 1967

г.р., Кочкорбаев Зиябиддинбек 1989 г.р. и Ахмедов Махсуд 1979 г.р.", - говорится в сообщении.

Указанные лица были задержаны 6 октября пограничным нарядом Республики Узбекистан при незаконном переходе госграницы.

Следственными органами ГКНБ КР 9 октября в рамках зарегистрированных АИС ЕРПП по ст. 358 УК КР начаты досудебные производства по факту незаконного пересечения государственной границы.

В настоящее время задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.