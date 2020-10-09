Сегодня в квартиры бишкекчан начнет поступать тепло

Сегодня, 9 октября, в квартиры Бишкекчан начнет поступать тепло. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Накануне, 8 октября, вице-мэр по вопросам ЖКХ Алимбек Абдылдаев провел заседание городского штаба по подготовке столицы к осенне-зимнему периоду (ОЗП).

Традиционно согласно нормам начало отопительного периода определяется при среднесуточной температуре воздуха +8 ℃ в течение 5 дней подряд.

По данным гидрометцентра, последние трое суток среднесуточная температура воздуха была ниже 8 градусов, с 9 по 12 октября температура воздуха будет в пределах 8 градусов.

Взята во внимание и напряженная эпидемиологическая ситуация в столице - больницы, поликлиники и другие учреждения нуждаются в тепле.

Штаб по ОЗП решил: топливно-энергетические службы начнут подавать отопление с 9 октября. Распоряжение подписано.

Подключение объектов, как обычно, продлится несколько дней. В первую очередь, отопление будет подаваться в школы, детские сады, больницы, родильные дома и учреждения социальной защиты.

Во вторую очередь – в жилые дома, промышленные предприятия и учреждения, не имеющие задолженности за ранее потребленную тепловую энергию и при наличии акта готовности объекта к работе в зимних условиях.

Мэрия Бишкека напоминает, что при подключении жилого многоквартирного дома необходимо сбросить воздух из системы отопления через краны Маевского, расположенные на отопительных приборах верхних этажей домов. Данная мера ускорит поступление тепла в квартиры.

Горячую воду и тепло в дома бишкекчан подают две организации: ОАО "Бишкектеплосеть" - дочерняя компания национального энергохолдинга и коммунальное предприятие "Бишкектепоэнерго", это структурное подразделение мэрии.