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Сотрудники Генпрокуратуры собственными силами защищают здание и документы

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- Бакыт Басарбек
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В связи с последними событиями в стране и складывающейся общественно-политической ситуацией Генеральная прокуратура республики сообщает. В соответствии с Конституцией КР главный надзорный орган является конституционным органом страны, обеспечивающим надзор за точным и единообразным исполнением законов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в данное время сотрудники органов прокуратуры республики вынуждены собственными силами обеспечивать сохранность служебных зданий и документов.

"Здание Генеральной прокуратуры не захвачено и имущество находится в целости и сохранности. Коллектив Генеральной прокуратуры выражает благодарность всем гражданским активистам, дружинникам, ветеранам органов прокуратуры, в том числе движению "Чон казат", оказывающим помощь сотрудникам прокуратуры в обеспечении безопасности и сохранности ведомственного имущества и здания.

Имеются отдельные факты воспрепятствования работе прокуроров, что затрудняет выполнение ими своих непосредственных служебных обязанностей.

Убедительно просим не поддаваться призывам и провокациям, направленным на нарушение общественного порядка, прав и свобод граждан, в том числе предпринимателей.

Обращаем внимание на недопустимость вмешательства в деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления, воспрепятствования их нормальному функционированию. Формирование государственных органов и институтов должно осуществляться в строгом соответствии с Конституцией и законами Кыргызской Республики.

Несоблюдение этих требований негативно отражается на реализации конституционных прав граждан республики, в том числе на их безопасность, получение ими в полном объеме государственных услуг в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, регистрации прав на имущество, получение банковских услуг и в других сферах жизнедеятельности.

Генеральная прокуратура республики, в свою очередь, работает в обычном режиме, все сотрудники находятся на своих рабочих местах, заместители Генерального прокурора ведут работу по курируемым участкам",- говорится в сообщении генпрокуратуры.


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URL: https://www.vb.kg/392860
Теги:
Генеральная прокуратура, Кыргызстан
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