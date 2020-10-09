Кыргызскую революцию может похоронить борьба за портфели

Вчера сообщалось, что на должность премьер-министра в КР претендует несколько человек. Помимо Садыра Жапарова, которого на этот пост выдвинули депутаты действующего парламента, своего кандидата назвала партия "Республика" - им стал Омурбек Бабанов. От "Бир Бола" называли Атынбека Сулайманова. "Ата Мекен" по-прежнему продвигает Тилека Токтогазиева.

Сегодня утром расклад изменился. Судя по всему, политики поняли, что нынешняя революционная тактика не приведет ни к чему хорошему. Единственное, чего могут добиться революционеры, если продолжат делить портфели, вместо того, чтобы прийти к консенсусу и начать возвращать жизнь в стране в нормальное русло, это усиление раскола в обществе.

В итоге утром в СМИ появились официальные сообщения, что "Бир Бол" не собирается претендовать ни на какие государственные должности в составе технического правительства, в том числе Алтынбек Сулайманов не претендует на должность премьера.

-Мы также призываем всех лидеров партий утихомирить свои амбиции во имя стабильности и мира. Поэтому призываем Омурбека Бабанова и Садыра Жапарова прийти к компромиссу и готовиться к парламентским выборам, - заявил член партии Алмамбет Шыкмаматов

Партия "Реформа" также официально опровергла информацию о том, что они выдвинули кандидатуру Клары Сооронкуловой на пост временного премьер-министра. Об этом говорится в их заявлении, опубликованном на официальной странице в Facebook. В "Реформе" добавили, что они прилагают максимум усилий для стабилизации обстановки.

Сегодня, видимо, будет окончательно решено, кто станет первым премьером в постреволюционном Кыргызстане. Два основных кандидата – Садыр Жапаров или Омурбек Бабанов.

Хочется верить, что политики смогут унять свои амбиции во благо страны, найдут компромисс и положат конец эскалации напряженности. Тем более, у всех политических сил в ближайшие несколько месяцев появится возможность прийти к власти на законных и неоспоримых основаниях - посредством плебисцита.