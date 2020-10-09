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Камчыбек Ташиев: К назначению Жапарова премьером не должно быть претензий

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- Андрей Заверухин, Анвар Ажиев
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Лидер партии "Мекенчил" Камчыбек Ташиев в эксклюзивном интервью рассказал о том, почему он и другие сторонники Садыра Жапарова вышли на площадь после выборов, поделился своим видением того, в какую сторону должен двигаться Кыргызстан дальше и готовы ли "мекенчиловцы" сотрудничать с молодыми политиками и активистами.

Камчыбек Ташиев особо отметил, что сегодня важно, чтобы все политические силы консолидировались ради будущего республики.

- Верю, что общими усилиями мы справимся. Именно поэтому я призываю все политические силы умерить свои амбиции и сесть за стол переговоров ради блага нашей страны, ради ее будущего, - сказал политик.


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URL: https://www.vb.kg/392866
Теги:
выборы, митинг, переворот, революция, Кыргызстан, политика, #Выборы2020, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров
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