Бишкек готовится к столкновениям. Возможно, вооруженным

Сторонники Садыра Жапарова собираются на площади, сторонники Омурбека Бабанова планируют маршем пройти туда же. Тем временем, столица готовится к возможным беспорядкам.

Торговые точки, кафе и офисы различных организаций уже закрыты. У некоторых зданий заколочены окна. Мебель, ценные вещи и документы владельцы вывезли заранее.

В социальных сетях также уже распространили обращение к митингующим от предпринимателей, арендаторов торговых центров и горожан в целом. Люди просят, чтобы протестующие не грабили простой народ

Также закрываются государственные учреждения. Например, все подразделения ГРС закрылись еще два часа назад. Соответствущее объявление было размещено на официальном сайте ведомства предварительно.

Закрылись и банки, несмотря на то, что Национальный банк не давал официальных рекомендаций на этот счет.

В общем, Бишкеке, уже проходивший подобную революционную школу готовится по полной.

При этом, по некоторым данным, у противоборствующих сторон имеется огнестрельное оружие. Это неудивительно, учитывая, что в апреле 2010 года вооружение применялось, как со стороны властей, так и со стороны революционеров.

В связи с этим, нельзя исключать, что для сохранения общественного порядка и обеспечения безопасности жителей столицы, силовики будут использовать не только спецсредства, применяемые при разгоне мирных митингов, но и боевое оружие.

К слову, сейчас уже почти нет надежды на то, что политики смогут договориться между собой и усмирят своих сторонников. Поэтому хочется верить, что народным дружинам и силовикам, которые объявили о своей аполитичности удастся сохранить мир в столице и не дать демонстрантам разгромить город.