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На митинге Курсану Асанову дали два часа на принятие решения

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- Екатерина Улитина
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Митингующие у дома правительства дали два часа Курсану Асанову на то, чтобы он признал Садыра Жапарова премьер-министром. Об этом заявили сторонники Садыра Жапарова.

Они требуют, чтобы Курсан Асанов в ближайшие часы определился со своей позицией относительно Садыра Жапарова.

Отметим, Курсан Асанов, как и Садыр Жапаров объявили себя Министром внутренних дел и премьер-министром после захвата Белого дома в ночь на 6 октября. Официальных документов о назначениях их на должности нет.

Однако, сторонники Жапарова уверены, что он единственный народный премьер, участники митинга на площади заявили корреспонденту VB.KG, что готовы отстаивать премьерство политика, в том числе силовыми методами, если какие-либо силы нападут.

На площади перед зданием дома правительства с 10 утра собираются сторонники Жапарова, толпа постепенно увеличивается.


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URL: https://www.vb.kg/392873
Теги:
Курсан Асанов, Садыр Жапаров, митинг, правительство, Кыргызстан, премьер-министр
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