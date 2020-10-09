"В рейдерских захватах бизнеса участвуют не жители, а криминальные элементы

В последние дни к нам поступало большое количество жалоб от предпринимателей. Накануне мы решали вопрос о том, что на Иссык-Куле пытались осуществлять рейдерские захваты пансионатов и частных территорий. Поверглись нападению захватчиков даже крупные золоторудные предприятия. То есть, факты давления на бизнесменов на лицо. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Союза предпринимателей КР Эрлан Ершеев.

По его словам, в некоторых местах в отношении бизнеса происходит настоящая вакханалия.

- Это однозначно не представители местного населения, так как они обычно трудятся на подобных предприятиях. Поэтому, поджигать свои рабочие места нелогично. Здесь явно прослеживаются криминальные элементы, которые ходят нажиться на этой ситуации. Здесь сейчас сложно разабрать из каких кругов самозахватчики. Но такие граждане из тех, кто "работает" на подобных политических встрясках. Но сразу хочу оговориться, ребята, которые делали эту революцию, никого не грабили, а, напротив, вставали на защиту собственности. Это уже активно работает самосознание людей. В целом, какие бы политические события не происходили, мы должны сохранить экономику, сохранить бизнес и свою страну, -подчеркнул Эрлан Ершеев.