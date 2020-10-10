Кыргызстан на Межправсовете ЕАЭС представил посол КР в РФ

Комплекс мер по дальнейшему развитию интеграции внутри Евразийского экономического союза рассмотрен на очередном заседании Межправсовета ЕАЭС. Оно прошло 9 октября в Ереване в очном формате.

Евразийский Межправительственный совет, включающий глав правительств государств-партнеров, собирается не реже двух раз в год, при необходимости могут созываться и его внеочередные заседания. Повестка дня формируется Евразийской экономической комиссией на основе предложений стран Союза.

Нынешнее заседание состоялось с участием премьер-министров Армении Никола Пашиняна, Беларуси Романа Головченко, Казахстана Аскара Мамина, России Михаила Мишустина, а также Молдовы Иона Кику (в качестве наблюдателя). Правительственная делегация Кыргызстана по причине событий, происходящих в нем, отсутствовала. Но республику представлял в Ереване Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов. Участниками заседания также стали председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.

Основными темами обсуждения, по информации ЕЭК, были доработка проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, санитарно-эпидемиологическая ситуация и пути возобновления пассажирского сообщения в ЕАЭС, реализация плана мероприятий "дорожной карты" по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018–2019 годы.

Также рассматривались совместные меры по развитию экспорта, основные направления регулирования трансграничной (внешней) электронной торговли товарами в ЕАЭС, состояние и перспективы развития взаимной торговли, агропромышленного комплекса, балансы спроса и предложения государств-партнеров по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2020–2021 годы.

По ряду вопросов приняты необходимые решения. Некоторые вопросы потом войдут в повестку дня очередного заседания глав государств-членов ЕАЭС. Следующее заседание самогоМежправительственного совета решено провести в Москве 4 декабря.