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Жээнбеков обсудил с начальником Генштаба меры по стабилизации ситуации

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, посетил Генеральный штаб Вооруженных Сил Кыргызской Республики, где обсудил с новоназначенным начальником Таалайбеком Омуралиевым меры по стабилизации общественно-политической ситуации в стране.

Глава государства отметил, что основной задачей на данный момент является обеспечение безопасности жителей г. Бишкек и общественного порядка в столице страны.

"Сегодня я подписал указ о введении в г. Бишкек режима чрезвычайного положения. Исходя из сложившейся ситуации, мы обязаны срочно взять ситуацию под контроль и укрепить мир", - подчеркнул Президент.

Сооронбай Жээнбеков добавил, что помимо политических призывов, звучат призывы, направленные на раскол общества.

"Горожане и наши соотечественники не должны становиться жертвами политических страстей безответственных политиков. Для этого я, как Глава государства, приложу все усилия, исходя из своих конституционных прав, чтобы обеспечить мирную жизнь людей и целостность страны. Уверен, что меня поддержат все разумные силы страны", - заключил Президент Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/392899
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Генеральный штаб, армия, Кыргызстан
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