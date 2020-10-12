Эксперт: Кыргызстан важен для евразийской интеграции

Кыргызстан является важнейшим государством для российского внешнеэкономического планирования. Таково мнение эксперта Центра политических технологий, кандидата экономических наук Никиты Масленникова.

Анализируя происходящее в Кыргызстане, он в комментарии федеральному бизнес-агентству "Экономика сегодня" сделал краткий экскурс в историю Кыргызстана за последние пятнадцать лет. И отметил: "Стандартность данных событий для Киргизии оставляет надежду, что конфликт будет в короткие сроки урегулирован, а политические кланы договорятся о новой расстановке сил", "Но для России это представляет собой очередной вызов", - полагает Масленников.

Эксперт подчеркнул: "Киргизия является членом ОДКБ и Евразийского экономического союза, ближайшим союзником России. Москва инвестировала в эту страну немалые средства, поэтому там сильны позиции российского бизнеса. Например, сегодня в Киргизии приостановило работу золотодобывающее предприятие "Альянс Алтын", которое входит в российскую группу компаний "Русская платина".

По словам Масленникова, экономические отношения с Кыргызстаном важны для России. Она продает республике продовольствие, металлы, продукцию химической промышленности и машины, а покупает металлы, текстиль и обувь, продовольствие и машинное оборудование. В КР также расположены расположены совместные предприятия.

"Не надо забывать про приток рабочей силы из Киргизии, - напоминает аналитик. - Киргизские рабочие во многом заместили сокращение в России гастарбайтеров из Узбекистана и Таджикистана. Современная ситуация с оплатой в нашей стране устраивает киргизских рабочих, поэтому они активно трудятся на российском рынке на различных работах".

"Потенциал развития киргизской экономики очень серьезный, и это важный фактор евразийской интеграции. В данной стране создана промышленная база предприятий оборонно-промышленного комплекса, которая существует с советских времен. Там расположены неплохие добычные предприятия, добывающие золото, горные руды. Поэтому встает большой вопрос, как все это будет развиваться", - задается вопросом российский ученый.

Отмечая, что Кыргызстан не является доминирующим членом ЕАЭС, он считает республику важной с точки зрения евразийской интеграции. И заявляет: "В этом контексте Бишкек имеет большое и принципиальное значение".

"Киргизия стала третьим из пяти членов ЕАЭС, у которого возникли проблемы: ранее негативные процессы коснулись Белоруссии и Армении. Данная нестабильность на пространстве ЕАЭС потихоньку складывается в вызов евразийской интеграции", - делает вывод эксперт.

"России нужно создать новую архитектуру торгово-экономических связей с нашими партнерами. Эта задача является серьезной, поскольку развитие экономики гарантирует стабильность. Москве необходимо задуматься о перезагрузке торгово-экономических отношений с ближайшими партнерами, которых мы называет постсоветскими республиками", - убежден Никита Масленников.