Два человека получили огнестрельные ранения в ходе стычки на площади Ала-Тоо сегодня, 9 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

"В результате произошедших массовых беспорядков, неустановленные лица закидали камнями группу людей, находящихся на трибуне, а также применили огнестрельное оружие. По предварительным данным два человека получили огнестрельные ранения по различным частям тела и головы. Помимо этого, в интернет-изданиях было опубликовано видео о применении огнестрельного оружия в отношении лиц, находящих на данной площади", - говорится в сообщении ГШУВД Бишкека.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 264 (массовые беспорядки).

ГУВД Бишкека также отмечает, что примерно в 18.45 часов в Национальный госпиталь поступили с различными телесными повреждениями пятеро граждан:

Т. Т 1990 года рождения, М. Н 1991 года рождения К. С 1980 года рождения Т.Ф 1985 года рождения Т.А 1997 года рождения

В рамках настоящего досудебного производства проводятся соответствующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

ГУВД Бишкека отмечает, что 9 октября 2020 года на центральной площади "Ала-Тоо" г.Бишкек собрались сторонники различных политических партий и их лидеры, с требованиями и призывами вернутся в правовое русло к сторонникам других политических партий, где в последующем между ними возникли разногласия, которые переросли в массовые беспорядки.