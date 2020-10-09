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Два человека получили огнестрельные ранения в ходе стычки на площади

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- Екатерина Улитина
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Два человека получили огнестрельные ранения в ходе стычки на площади Ала-Тоо сегодня, 9 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

"В результате произошедших массовых беспорядков, неустановленные лица закидали камнями группу людей, находящихся на трибуне, а также применили огнестрельное оружие. По предварительным данным два человека получили огнестрельные ранения по различным частям тела и головы. Помимо этого, в интернет-изданиях было опубликовано видео о применении огнестрельного оружия в отношении лиц, находящих на данной площади", - говорится в сообщении ГШУВД Бишкека.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 264 (массовые беспорядки).

ГУВД Бишкека также отмечает, что примерно в 18.45 часов в Национальный госпиталь поступили с различными телесными повреждениями пятеро граждан:

  1. Т. Т 1990 года рождения,
  2. М. Н 1991 года рождения
  3. К. С 1980 года рождения
  4. Т.Ф 1985 года рождения
  5. Т.А 1997 года рождения

В рамках настоящего досудебного производства проводятся соответствующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

ГУВД Бишкека отмечает, что 9 октября 2020 года на центральной площади "Ала-Тоо" г.Бишкек собрались сторонники различных политических партий и их лидеры, с требованиями и призывами вернутся в правовое русло к сторонникам других политических партий, где в последующем между ними возникли разногласия, которые переросли в массовые беспорядки.


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URL: https://www.vb.kg/392909
Теги:
ГУВД, массовые беспорядки, митинг, уголовная ответственность, уголовное дело
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