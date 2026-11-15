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Художник Асатилла Тешебаев подарил родному селу коллекцию своих картин

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В селе Айрыбаз Майданского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области состоялось торжественное открытие Художественного музея имени Асатилла Тешебаева.

Уроженец этого села, отличник культуры Кыргызской Республики, почетный член Совета аксакалов кыргызской диаспоры Москвы и член союзов художников Кыргызстана, России, Австрии и Евразийских государств Асатилла Ажы Тешебаев передал в дар малой родине коллекцию своих полотен. Художник создавал эти произведения в разных странах мира на протяжении 44 лет.

Экспозиция нового музея охватывает широкую географию и множество тем: на картинах запечатлены достопримечательности стран Европы, России и Москвы, Центральной Азии и родного края. Значительную часть собрания составляет галерея портретов - от простых жителей, рабочих, студентов, ремесленников и спортсменов до известных политических и общественных деятелей, писателей и путешественников.

Главная цель открытия музея - сохранение богатого творческого наследия мастера, популяризация национального изобразительного искусства и передача духовных ценностей молодому поколению.

Выступивший на церемонии депутат Жогорку Кенеша Ырысбек Атажанов и другие почетные гости подчеркнули, что подобные инициативы вносят весомый вклад в развитие кыргызской национальной культуры, сбережение исторического наследия и пробуждают у молодежи живой интерес к искусству.


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URL: https://www.vb.kg/463094
Теги:
Баткенская область, Россия, художник, Москва, Кыргызстан
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