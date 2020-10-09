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Ниязов: На жизнь Атамбаева, Бабанова и Исакова было совершено покушение

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- Александр Тузов
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Один из руководителей СДПК Фарид Ниязов заявил журналистам, что 9 октября на площади "Ала-Тоо" было совершено покушение на экс-президента Алмазбека Атамбаева и экс-премьер-министров Омурбека Бабанова и Сапара Исакова. Их автомашины были целенаправленно обстреляны неизвестными людьми.

Как заявляет Ниязов, "накануне к нам поступила информация о том, что готовится покушение на жизнь экс-президента Алмазбека Атамбаева со стороны спецслужб. Во время мирного митинга прогрессивных партий на площадь Ала-Тоо прибыла агрессивная толпа людей со стороны Старой площади, называвших себя сторонниками Садыра Жапарова. Стали закидывать трибуну камнями и бутылками. Чтобы не давать повода для разворачивания массовых беспорядков, участники мирного митинга стали покидать площадь Ала-Тоо. Однако прибывшие со Старой площади стали разбивать автомобили и открыли стрельбу".

- Стреляли в Алмазбека Атамбаева, Омурбека Бабанова и Сапара Исакова. На нескольких автомашинах, в том числе "Мерседесе", в котором ехал экс-президент Атамбаев, остались следы от пуль, - заявил Фарид Ниязов.

Сам Алмазбек Атамбаев сказал журналистам, что его "Мерседес" был обстрелян именно боевыми пулями: "Резиновые пули таких следов не оставляют".


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URL: https://www.vb.kg/392910
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Омурбек Бабанов, Сапар Исаков, Фарид Ниязов, покушение
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