Ясновидящая: Садыр Жапаров зря наступил на хвост Атамбаеву

Ясновидящая Света Тойгонбаева продолжает делиться своими прогнозами по поводу политической ситуации в стране. На этот раз она "бросила карты" на дальнейший ход событий в Кыргызстане. Так, по ее словам, Садыру Жапарову не дадут нормально работать премьер-министром.

- Даже если президент уйдет в отставку и поставит премьером Жапарова ему все равно не дадут нормально работать. Потому что за ним стоят черные силы и все об этом знают. Пусть радуется, что сейчас стал премьер-министром, а о президентстве пусть не мечтает. Вот сейчас хотят сделать его премьер-министром и из-за этого идут сейчас все конфликты. Его сторонники даже более того хотят сделать его президентом в дальнейшем, но, как я уже говорила, за ним стоят сейчас черные силы. Для него был бы идеальный вариант, если Жээнбеков пока останется президентом, а он поработает премьером. Пусть покажет на что способен. Как бы он этого не хотел, но не будет такого, что раз и он стал президентом. Атамбаев просто так тоже не будет сидеть. Садыр Жапаров зря наступил на хвост ему, - сказала она.

Самый лучший вариант для кыргызстанцев будет, если Жээнбеков спокойно доработает свой срок, отметила ясновидящая.

- Сейчас надо дать возможность Жээнбекову доработать до конца срока и потом спокойно дать ему уйти на пенсию. Если все так будет, то с приходом следующего президента, Кыргызстан начнет развиваться. А если кто-то сейчас силой захватит должность президента, то он долго не сможет усидеть. Так и будет длиться чехарда, - сказала она.