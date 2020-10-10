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ОБСЕ призывает к мирному урегулированию сложившейся ситуации в Кыргызстане

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- Александр Тузов
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Председательство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе повторно призывает все стороны воздержаться от насилия и призывает к мирному урегулированию сложившейся ситуации в Кыргызстане.

Албанское председательство ОБСЕ (эта страна в нынешнем году возглавляет эту организацию) обратилось с призывом к единству в Кыргызстане, отметив свою озабоченность ухудшением ситуации: "Мы призываем всех политических лидеров и граждан Кыргызстана воздержаться от насилия и действовать в интересах поддержания стабильности в стране".

Председательство Албании в ОБСЕ призывает к поиску мирного разрешения ситуации в рамках Конституции и действующего национального законодательства.

Председательство ОБСЕ намерено и дальше внимательно следить за развитием событий в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/392923
Теги:
Конституция, насилие, Кыргызстан, ОБСЕ
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