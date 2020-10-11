Кыргызстанцев, пострадавших в Ступино, выписывают из больниц

Граждане Кыргызстана, пострадавшие 27 сентября при обрушении надземного перехода на предприятии в подмосковном городе Ступино, покидают лечебные учреждения, куда были госпитализированы. Это происходит после оказания людям необходимой медицинской помощи, сообщили в Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области.

Напомним, что в результате этого чрезвычайного происшествия пострадал 51 человек, все – кыргызстанцы. Их доставили в больницы подмосковных городов Домодедово, Чехов, Серпухова, Кашира, Подольск, Коломна, Солнечногорск, Красногорск, большинство – в центральную больницу Ступино.

Трагедия произошла, когда рабочие предприятия "ФМ Логистик-Сидорово" по окончании ночной смены большой толпой, как обычно, направились в раздевалку. Однако когда проходили по привычному маршруту из цеха в цех по надземному переходу, огромная металлическая конструкция не выдержала и рухнула вместе с людьми с высоты примерно третьего этажа. Эта конструкция, по словам одной из пострадавшей, упаковщицы Кулаим Джумакеевой, давно не вызывала у людей доверия, была шаткая.

"Провалилась та часть, которая была в середине. Затем уже лопнула труба и на людей полилась горячая вода. Я где-то в середине тоже была, упала на готовую продукцию. Смотрю на людей, а там уже вода течет. Кипяток, пар, кровь…", - рассказала Джумакеева.

"Узнав о случившемся, с больницами сразу связались сотрудники посольства Кыргызстана в Москве, наши здешние соотечественники. Они, а также друзья и родственники навещают пострадавших. Врачи сделали все необходимое. Нескольким людям, которые находились в особо тяжелом состоянии, провели сложные операции. И эти пациенты сейчас тоже идут на поправку, из реанимации их уже перевели в общие палаты. Ну а тех, кому позволяет состояние, теперь покидают больницы, продолжая следовать рекомендациям медиков в домашних условиях", - говорит председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.

По его словам, соотечественникам приходится оказывать и консультационную помощь, - по вопросам получения денежных компенсаций, другим возникающим проблемам. Кто-то из кыргызстанцев работал в "ФМ Логистик-Сидорово" и ранее, а кто-то трудоустроился буквально за несколько дней до ЧП. Администрация предприятия пообещала выполнить всем месячную зарплату.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей". Участие в расследовании вместе с российскими коллегами принимают и сотрудники представительства МВД КР в РФ.