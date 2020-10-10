Садыр Жапаров возглавил кабмин

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша в госрезиденции "Ала-Арча" депутаты большинством голосов избрали премьер-министром страны Садыра Жапарова.

Депутаты также утвердили программу нового премьер-министра. В своем выступлении Жапаров сообщил, что состав правительства остается прежним, однако вице-премьер-министр по экономическому блоку Эркин Асрандиев отказался работать в его команде.

Отметим, в марте 20017 года Садыр Жапаров был задержан на кыргызско-казахской границе. По делу о захвате в заложники Эмилбека Каптагаева был приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В ночь с 5 на 6 октября прлитик был освобожден сторонниками из колонии. Уже вечером 6 октября группа депутатов на фоне политического кризиса в КР собралась и выбрала нового спикера Жогорку Кенеша, а затем представила Жапарова на пост главы правительства недавно освобожденного из мест заключения Садыра Жапарова. Незадолго до этого коллегия Верховного суда КР вынесла оправдательный вердикт по уголовному делу в отношении политика.