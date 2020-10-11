Мужчина жестоко избил девушку на улице в Бишкеке (видео)

В Бишкеке мужчина несколько раз ударил девушку на улице. Видеозапись распространяется в социальных сетях.

Автор ролика сообщает, что он был снят на рынке Дордой фуд. На кадрах видно, как мужчина бьет молодую женщину руками и ногами, выкручивает ей руки. От ударов она упала на землю, но молодой человек не останавливается.

Избиение завершилось когда к ним стали подходить люди. Когда было снято видео неизвестно.

В комментариях к посту директор рынка "Дордой-Дыйкан" Эркин Салымбеков написал, что выяснил подробности этой ситуации. На видео сняты брат и сестра, которые работают на рынке. По его словам, пока ему не удалось связаться с участниками инцидента. Он пообещал разобраться в этой ситуации.