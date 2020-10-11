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Бакиров: Постановление ЖК об утверждении Жапарова мной еще не подписано

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"Постановление Жогорку Кенеша об утверждении Садыра Жапарова премьер-министром ко мне на подпись не поступало. Оно еще не подписано", - сообщил вице-спикер ЖК Мирлан Бакиров 11 октября агентству АКИpress.

По словам Бакирова, заседание начал вести спикер ЖК Мыктыбек Юсупович, на повестку было поставлено 2 вопроса. "Я продолжил заседание после отставки Мыктыбека Юсуповича. Присутствующими большинством голосов, считая доверенности, был принят проект постановления и решение общего комитета ЖК. Исходя из ситуации, процедура была продолжена в этом направлении [в режиме общего комитета ЖК]. На сегодняшний день постановление находится в Аппарате Жогорку Кенеша, они его рассмотрят, оформят как положено, потом только поступит на подпись. Так как заседание вел я, его должен подписать я", - отметил вице-спикер.

По его словам, предмета спора пока нет. "Всегда так было - заседание принимает протокол, далее оформляется через Аппарат ЖК, проходит через юридический отдел и соответствующие отделы. Только потом поступает на подпись. Пока постановление ко мне не поступило через Аппарат Жогорку Кенеша. Жогорку Кенеш принимает большинством голосов решение, то есть одобряет постановление. А после того, как все это будет юридически оформлено, президент издает указ", - рассказал Бакиров.

Является ли сейчас С.Жапаров премьером, вице-спикер парламента ответил: "одобренный Жогорку Кенешем".

Напомним, 10 октября в госрезиденции "Ала-Арча" прошло заседание парламента, где были утверждены кандидатура Садыра Жапарова на пост премьера, состав его правительства и программа. Ряд экспертов и депутатов ЖК заявили, что не было кворума и заседание не могло состояться.


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URL: https://www.vb.kg/392957
Теги:
Мирлан Бакиров, Садыр Жапаров, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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