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Между президентом и премьером вбивают клин

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- Анвар Ажиев
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Сначала депутат Аида Касымалиева активно выступала за избрание Садыра Жапарова премьер-министром. Затем вдруг поменяла позицию на противоположную и стала заявлять об отсутствии кворума на голосовании.

Удивительная переменчивость и верность соблюдению регламента.

Впрочем, сравнительно недавно - в июне - Касымалиева не проявляла подобной принципиальности. Тогда перед каникулами депутаты безо всякого кворума и "личного присутствия" оперативно, сразу в двух чтениях, приняли закон "О манипулировании информацией".

Лично Касымалиева (если она была тогда на заседании) проголосовала "за". И ее почему-то совершенно не смутило, что большинства коллег в помещении не было.

Пример двойных стандартов мышления сейчас демонстрирует и Феликс Кулов. Сегодня он один из тех, кто ставит под сомнение законность назначения Жапарова на должность главы кабинета министров.

А ведь в свое время именно Кулов создал прецедент - из тюрьмы в кресло премьера. И внезапное освобождение из заключения, и неожиданный карьерный рост "железного" Феликса тогда легализовали и никто совершенно не волновался из-за этого.

Глава правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова пять дней назад буквально настаивала на том, чтобы депутаты ЖК собрались на внеочередную сессию.

- Первое, что необходимо делать сейчас, это возвращаться в конституционное поле. Страна не должна терять управляемость, - убеждала Джакупова журналистов.

По ее словам, Жогорку Кенеш должен был экстренно собраться: переизбрать спикера, принять отставку действующего премьера, переизбрать новое правительство и объявить импичмент президенту. Затем депутаты должны были назначать дату выборов президента и Жогорку Кенеша.

ЖК, в принципе, так и сделал – собрался и выбрал нового премьера. Но сразу после этого появилось заключение юристов "Адилета", о том, что избрание Садыра Жапарова "нелегитимно".

Очевидно, сценарий, который предлагала Джакупова предназначался для приведения к власти другого человека. Или правозащитнице не понравилось то, что на сегодня вопрос импичмента главе государсва не стоит. Как знать.

К слову, термин "легитимность" подразумевает признание власти людьми. Так вот для тех, кто стоял за Жапарова на площади – он легитимный премьер. Что бы там не думали себе представители НПО.

В целом, создается впечатление, что кому-то сейчас выгодно вбивать клин между президентом и премьером, которым вскоре предстоит работать вместе. Если Сооронбай Жээнбеков, разумеется, подпишет назначение Садыра Жапарова на должность главы правительства.

Зачем это делается, даже и гадать не нужно: революция и попытка привести "своих" людей к власти не удалась, вот и стараются раскачать ситуацию со второго захода.


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URL: https://www.vb.kg/392958
Теги:
выборы, митинг, переворот, президент, революция, Аида Касымалиева, #Выборы2020, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков, Феликс Кулов, Чолпон Джакупова
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