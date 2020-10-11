Шеримкулов дал совет новому премьеру, как заслужить доверие всего народа

Только после проведения выборов нового состава парламента Сооронбай Жээнбеков должен добровольно сложить полномочия президента, сказал АКИpress бывший спикер Медеткан Шеримкулов.

В связи с последними политическими событиями в Кыргызстане М.Шеримкулов сделал обращение.

"Наша страна постепенно начинает выходить из состояния политического кризиса, возникшего после парламентских выборов в Жогорку Кенеш. Состоявшееся 10 октября внеочередное заседание Жогорку Кенеша приняло решение об утверждении С.Жапарова новым главой правительства - премьер-министром. Это решение нашло как своих сторонников, так и противников. Многие высказывают мнение о незаконности решения сессии Жогорку Кенеша, указывают на допущенные правовые и юридические нарушения. Во многом такие мнения имеют реальную основу. В последующем при объективном рассмотрении судебной инстанцией республики действительно могут оспорить и отменить это решение внеочередной сессии Жогорку Кенеша", - сказал М.Шеримкулов.

Также политик призвал нового премьер-министра принимать решения в рамках закона.

"Чтобы не допустить дальнейшего продолжения отступлений от Конституции и законов, обращаюсь к новому премьер-министру С.Жапарову, что все дальнейшие принимаемые решения проводить строго в соответствии с законами Кыргызской Республики. Для обеспечения вхождения государственной власти в правовое русло предлагаю, чтобы легитимный президент Кыргызстана С.Жээнбеков продолжил выполнение своих обязанностей главы государства до формирования состава правительства и проведения повторных выборов в Жогорку Кенеш", - предложил бывший спикер "легендарного парламента".

По его мнению, президент вместе с новым правительством должен обеспечить проведение чистых выборов в парламент Кыргызстана.

"Повторные выборы должны пройти строго в соответствии с законами в установленные сроки. Стремление по разным надуманным поводам перенести или пересмотреть проведение парламентских выборов приведет к новым недовольствам и беспорядкам", - считает он.

Также Медеткан Шеримкулов прокомментировал высказанную раннее Жапаровым инициативу о проведении референдума.

"Что касается новой конституционной реформы, то ее надо проводить, когда будет установлена стабильная, нормальная и безопасная обстановка в стране. Прежде, чем принять новую Конституцию, надо всенародно решить вопрос о форме государственного управления, уточнить функции и полномочия различных ветвей власти. Нельзя допускать повторения издержек при принятии Конституции в июне 2010 года. Пора учиться и на своих ошибках и не повторять их", - говорится в обращении.

Кроме этого, спикер "легендарного парламента" считает, что уход с поста президента при такой ситуации недопустимо.

"Только после проведения выборов нового состава парламента С.Жээнбеков должен добровольно сложить полномочия президента. Сейчас уход С.Жээнбекова с поста президента страны может привести к политическому и правовому коллапсу, недопустимому в настоящее время, дележу полномочий по всей вертикали власти, возобновлению массовых выступлений, к митингам и беспорядкам", - сказал Шеримкулов.

Государственный деятель призвал новый состав правительства во главе с С.Жапаровым сосредоточить все внимание на подготовке страны к зиме, организации деятельности всех соответствующих структур власти, предотвращении распространения коронавируса, сохранении здоровья и благополучия граждан страны, решении экономических и хозяйственных задач.

"Возникают серьезные проблемы в установлении дружеских и доверительных отношений с нашими соседними странами, странами ближнего и дальнего зарубежья. Обеспечение нормальных, безопасных условий для инвесторов, для развития и поддержки бизнеса, предпринимательства, привлечения капитала. Год завершается катастрофическим показателем для бюджета страны. Впереди большие трудности и испытания для экономико-финансового состояния Кыргызской Республики", - отмечает политик.

Он призвал все стороны принять меры по укреплению единства народа, а также по обеспечению внутренней и внешней безопасности страны.

"Таким образом, новому правительству С.Жапарова предстоят серьезные испытания: удержать стабильную обстановку в стране и завоевать доверие всего народа Кыргызстана. Поддержка, оказываемая сегодня Жапарову, это ещё не поддержка всего кыргызского народа. Если Жапаров сумеет со своим новым правительством выполнить сказанные мною выше предложения, тогда сможет рассчитывать и надеяться на ещё более высокие должности и положение в стране. Поддержка 61 депутата и поддержка всего народа - это не одно и то же. Надеюсь, мои слова будут услышаны Жапаровым и его сторонниками. То, каким будет деятельности нового правительства, для всех нас небезразлично, потому что это власть нашего народа - главного источника государственной власти", - сказал Шеримкулов.

В заключении своего обращения спикер "легендарного парламента" призвал власти установить законность в стране, а народ - к единству.

"Как человек, стоявший у истоков создания нашей независимой, суверенной, демократической Кыргызской Республики, я обращаюсь к новому правительству во главе с С.Жапаровым вместе с президентом страны обеспечить неуклонное установление законности и порядка в стране, обеспечить единство и безопасность народа и государства. Безопасностью и независимостью народа и государства не торгуют. Также обращаюсь к кыргызстанцам сохранить спокойствие, беречь единство народа и безопасность всего Кыргызстана", - говорится в обращении Медеткана Шеримкулова.