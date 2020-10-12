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Аида Исмаилова: Сооронбай Шарипович, в это тяжелое время Вы нужны стране!

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- Бакыт Басарбек
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Вице-премьер-министр Аида Исмаилова убеждена, что в результате недавних митингов в Бишкеке Covid-19 будет только набирать силу. Своим мнением по этому поводу она вчера поделилась на своей странице в соцсети.

"Covid-19 аполитичен, и он набирает силу, так как наши люди, выражая свою гражданскую позицию, в пылу страстей срывали с себя не только маски, но и плотно прижавшись друг к другу, скандировали предложенные лозунги.

Основной путь передачи ковид – это воздушно-капельный. Кампания противогриппозной вакцинации началась в г.Бишкек, Чуйской и Таласской областях. Министерством здравоохранения проведены закупки и ожидаются дополнительные партии вакцин в октябре и ноябре. Сформированы резервы лекарственных средств и медицинских изделий, применяемых при предотвращении распространения и лечении ковид и сезонных вирусных инфекций в соответствии с клиническими протоколами, подготовлены стационары и соответствующее необходимое оборудование. Лабораторная служба с весны готовилась и на данное время также оснащена реактивами для обнаружения и диагностики ковид. Строительство, перепрофилирование и капитальный ремонт больниц, начатые по инициативе Главы государства, идет к завершению, приобретен. Приобретение мебели и медицинского оборудования также в процессе завершения и готовится к распределению.

Подготовка к осенне-зимнему периоду осуществляется согласно плану, отопление в больницах в регионах начнут подключать в зависимости от среднесуточной температуры.

Учитывая, что продолжительность инкубационного периода ковид может составлять от 2 дней до 21 дня и массовое скопление людей, система здравоохранения готовится к массовому инфицированию и увеличению количества новых случаев.

Эффект от усилий, предпринятых госорганами и волонтерами в апреле-июле, оказался минимизирован вследствие недавних событий в нашей стране.

Возможно, возникнет потребность в мероприятиях, которые экстренно летом реализовывались под личным руководством главы государства и за счет личного авторитета Президента.

Представляется целесообразным сохранить легитимность власти Президента в ответственный период прохождения через осенне-зимний период в условиях пандемии Covid 19!

Уважаемый Сооронбай Шарипович, в это тяжелое время Вы нужны народу и стране!!!",- написала Исмаилова.


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URL: https://www.vb.kg/392962
Теги:
митинг, президент, Аида Исмаилова, Кыргызстан, коронавирус, Сооронбай Жээнбеков
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