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Садыр Жапаров о конституционной реформе, молодых политиках и будущем страны

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- Анвар Ажиев
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Садыр Жапаров, буквально, за два дня до того, как депутаты выбрали его премьер-министром в эксклюзивной беседе рассказал "Вечерке", кто его поддерживает и какие шаги он собирается предпринимать, если будет окончательно утвержден и.о. премьер–министра.

Получилось ли у вас договориться с молодежью, лидеры которой, как заявляют некоторые СМИ, не признают законность вашего назначения на должность главы кабмина?

- Я связываюсь со всеми политическими силами. В среду вечером ко мне приезжали лидеры молодежи и сказали, что поддержат меня. Они поняли, что их используют как оружие против меня другие силы.

В социальных сетях появилось множество сообщений о том, что молодые люди, которые пытаются мародерствовать в Бишкеке, - это ваши сторонники из регионов. Что вы на это скажете?

- Ни я сам, никто другой не привозил никого в столицу. Мои сторонники были только на площади Ала–Тоо 5 октября, потом они ушли. Наоборот, мы организовали ДНД, когда массы протестующих направились в "Киргизию–1", где живут богатые люди, чтобы начать грабежи. Мы остановили их. Пятого числа ночью, как вы знаете, силовые структуры бездействовали.

А вообще у вас есть связь с представителями силового блока республики?

- Да, я встречался вчера с Курсаном Асановым. Милиционеры работают. Также я поддерживаю связь с Артуром Медетбековым, который консультирует меня по вопросам нацбезопасности. Кроме того, я в контакте со всеми заместителями, работающими в силовых ведомствах. Для меня сегодня приоритет - это безопасность на улицах столицы и каждого населенного пункта страны. Я всячески буду стремиться стабилизировать ситуацию.

Сейчас очень остро стоит вопрос возобновления экономической деятельности в КР в полном объеме. Что вы намерены предпринимать в этом отношении?

- Думаю, что правильно будет собрать экспертов, министров профильных ведомств и вместе с ними разработать пакет реабилитационных мер.

Как вы собираетесь выправлять политическую ситуацию?

- Пока никаких кадровых перестановок и назначений в правительстве и госструктурах не будет. Старая система продолжит функционировать. После я хочу провести конституционную реформу. Будет создана группа, которая займется разработкой нового проекта, точнее двух, Конституции. Затем мы проведем референдум, народу будет предложено выбрать между парламентской и президентской формой правления. Какой путь кыргызстанцы выберут, по тому мы и будем двигаться дальше.

Одной из ваших ключевых задач на ближайшее время, как премьера, станут выборы. Вы готовы к работе по организации и проведению нового парламентского голосования?

- Пока мы не обсуждали этот вопрос детально. Но есть два возможных варианта развития событий. Одни хотят, чтобы мы провели перевыборы по партийным спискам. С другой стороны, есть предложение сначала все–таки провести конституционную реформу и затем уже проводить парламентские выборы по одномандатной системе. Однозначного решения пока нет.

Революция в Кыргызстане проходит на фоне второй волны коронавирусной инфекции. Что вы планируете делать для того, чтобы не допустить массовой вспышки опасного заболевания?

- Я пока не встречался с министром здравоохранения, но собираюсь это сделать, и мы будем решать, как усилить санитарно–эпидемиологические меры, чтобы предотвратить массовое заражение.

Многие люди пострадали во время митинга на площади. Вы встречались с пострадавшими?

- Да, сегодня я был в Национальном госпитале и пообщался с теми, кто в результате акции протеста получил какие–то травмы. Их около 500 человек - это и гражданские лица, и сотрудники правоохранительных органов. Я выслушал их просьбы и требования. Мы окажем им всестороннюю поддержку.

Люди сегодня переживают о том, что страна на грани регионального и политического раскола. Как вы считаете, сможет ли республика выйти из этого кризиса без потерь?

- Думаю, общими усилиями мы справимся. Именно поэтому я призываю все политические силы умерить свои амбиции и сесть за стол переговоров ради блага нашей страны, ради ее будущего. Что касается регионального раскола, то нам пора перестать вообще мыслить и говорить в этих категориях. Все мы, независимо от рода, места жительства или рождения, а также национальности, - кыргызстанцы. Единый народ, который хочет мира и процветания.

Каково ваше видение будущего Кыргызстана?

- Как и.о. премьер–министра, я приложу все силы, чтобы республика наконец–то вышла на новую политическую, социальную, экономическую дорогу. Сейчас мир изменился, и, насколько я понимаю, важно делать ставки на продвинутую молодежь. Я уверен, что многие молодые люди, которые в эти дни на площади отстаивали свои интересы, смогут добиться многого. И главное - они придадут новый импульс развитию нашей страны. Уверен, что мы преодолеем все трудности, если сейчас объединимся.


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URL: https://www.vb.kg/392963
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