Гульбара Калиева призвала суды в случае надобности создавать ДНД

Ранее, 9 октября 2020 года, председатель Верховного суда КР Гульбара Калиева провела рабочее совещание в режиме видео-конференц-связи с председателями и судьями местных судов.

Участники совещания обсудили текущую ситуацию в стране, о препятствиях, возникающих при рассмотрении дел и другие вопросы.

Основным вопросом было обсуждение вопроса обеспечения мер безопасности судов, судей и сотрудников аппарата для организации бесперебойной работы органов.

Гульбара Калиева сообщила, что в некоторых судах сами председатели судов привлекли дополнительные силы по обеспечению безопасности. В случаях необходимости призвала создавать народные дружины и привлекать представителей силовых структур. Предложено организовать дежурства в судах.

Глава Верховного суда напомнила важность строгого соблюдения законов.