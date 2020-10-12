Погода
$ 79.52 - 79.83
€ 93.42 - 94.17

Гульбара Калиева призвала суды в случае надобности создавать ДНД

297  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ранее, 9 октября 2020 года, председатель Верховного суда КР Гульбара Калиева провела рабочее совещание в режиме видео-конференц-связи с председателями и судьями местных судов.

Участники совещания обсудили текущую ситуацию в стране, о препятствиях, возникающих при рассмотрении дел и другие вопросы.

Основным вопросом было обсуждение вопроса обеспечения мер безопасности судов, судей и сотрудников аппарата для организации бесперебойной работы органов.

Гульбара Калиева сообщила, что в некоторых судах сами председатели судов привлекли дополнительные силы по обеспечению безопасности. В случаях необходимости призвала создавать народные дружины и привлекать представителей силовых структур. Предложено организовать дежурства в судах.

Глава Верховного суда напомнила важность строгого соблюдения законов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392974
Теги:
Верховный суд, суд, Кыргызстан, Гульбара Калиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  