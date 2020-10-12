Мырзакматов призвал президента проявить ответственность за судьбу страны

Бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов обратился к политическим силам страны и президенту Сооронбаю Жээнбекову, призвав его проявить мудрость.

"Со дня возвращения на Родину каждый день провожу десятки встреч, встретился со всеми старейшинами, представителями всех групп и разных гражданских объединений. Все, как один, в настоящее время глубоко обеспокоены событиями в нашей столице, беспорядками и неразберихой. Все мои земляки просят меня обратиться ко всем политическим силам Кыргызстана с призывом сохранить мир и спокойствие на нашей земле, не допустить столкновений, не дать никому разжечь пожар насилия. Мы должны сохранить закон и порядок в нашей стране. Поэтому я также хочу обратиться к президенту Кыргызстана Сооронбаю Шариповичу Жээнбекову: многонациональный народ Кыргызстана ждет от вас проявления мудрости и ответственности за судьбу государства, за мир и порядок в нашей стране. Пока не будет обеспечена стабильность в Кыргызстане - вы не должны слагать с себя полномочия главы государства. Таковы требования всего нашего народа!", - написал Мырзакматов на своей странице в Facebook.