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Мырзакматов призвал президента проявить ответственность за судьбу страны

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- Оксана Гут
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Бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов обратился к политическим силам страны и президенту Сооронбаю Жээнбекову, призвав его проявить мудрость.

"Со дня возвращения на Родину каждый день провожу десятки встреч, встретился со всеми старейшинами, представителями всех групп и разных гражданских объединений. Все, как один, в настоящее время глубоко обеспокоены событиями в нашей столице, беспорядками и неразберихой. Все мои земляки просят меня обратиться ко всем политическим силам Кыргызстана с призывом сохранить мир и спокойствие на нашей земле, не допустить столкновений, не дать никому разжечь пожар насилия. Мы должны сохранить закон и порядок в нашей стране. Поэтому я также хочу обратиться к президенту Кыргызстана Сооронбаю Шариповичу Жээнбекову: многонациональный народ Кыргызстана ждет от вас проявления мудрости и ответственности за судьбу государства, за мир и порядок в нашей стране. Пока не будет обеспечена стабильность в Кыргызстане - вы не должны слагать с себя полномочия главы государства. Таковы требования всего нашего народа!", - написал Мырзакматов на своей странице в Facebook.


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URL: https://www.vb.kg/392977
Теги:
массовые беспорядки, отставка, президент, Кыргызстан, политика, власть, Мелис Мырзакматов, Сооронбай Жээнбеков
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