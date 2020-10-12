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В Москве кыргызстанца осудили за наркотики

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- Евгений Денисенко
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Нагатинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего гражданина Кыргызстан Аркена Кенжебекова. Он осужден за совершение преступления по статье УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере".

Как рассказали в Московской прокуратуре, установлено, что в марте 2020 года Кенжебеков с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вступил в преступный сговор, намереваясь реализовать наркотическое средство – мефедрон. Распределив между собой роли, они приобрели "товар". Затем Кенжебеков должен был в выбранном им месте поместить наркотик путем закладки, сделать фото и в качестве подтверждения отправить соучастникам. После этого ему полагалось денежное вознаграждение.

23 марта 2020 года Кенжебеков получил от сообщников расфасованный в 25 свертков мефедрон общей массой 23,82 грамма, что, согласно российским законам, является крупным размером. Внутри свертков находились магниты - для удобства креплениями к металлическим поверхностям.

По указанию одного из подельников кыргызстанец проследовал в столичный район Братеево, где выбрал удобные места и разместил шесть тайников-закладок. Но в этот же день в районе улицы Алма-Атинской был задержан сотрудниками полиции.

Наркотические средства были изъяты. Кроме того, в ходе личного досмотра Кенжебекова у него нашли оставшиеся 19 свертков общей массой 18,06 грамма.

"С учетом позиции государственного обвинителя Нагатинской межрайонной прокуратуры суд приговорил Кенжебекова к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре Москвы.


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URL: https://www.vb.kg/392980
Теги:
наркотики, суд, Москва, Кыргызстан
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