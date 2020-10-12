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"Лидерам зарубежных стран нужно, чтобы Жээнбеков оставался на своем месте"

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- Бакыт Басарбек
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Вопрос преждевременной отставки президента Сооронбая Жээнбекова до сих пор остается одним из самых резонансных и обсуждаемым на сегодня. И хоть ранее глава государства, по словам Садыра Жапарова, заверил его, что в случае стабилизации обстановки он готов уйти в отставку, многие политики и общественные деятели в Кыргызстане выступили с просьбой доработать главе государства свой срок. Иначе страну могут ожидать негативные последствия.

В этой связи есть мнение, что и зарубежному сообществу, в частности, лидерам соседних государств выгодно, чтобы действующий президент Кыргызстана доработал свой срок. С этим согласен политолог и лидер одной из политических партий в КР Улукбек Маматаев.

По его словам, президентам зарубежных стран нужна прежде всего стабильность в Кыргызстане.

- И Владимиру Путину, и лидерам многих держав выгодно, чтобы Сооронбай Жээнбеков оставался на своем месте. Здесь есть несколько составляющих: Первое - это экономическая часть. В случае его отставки многие экономические соглашения прервутся, у инвесторов появится лишний повод для беспокойства. Соответственно все это в сумме отразится на нашей экономике. Да и в целом лидеры стран, особенно долгожители, не особенно приветствуют разного рода перевороты и резкую смену власти, - отметил Маматаев.

Также и обществу Кыргызстана пора прервать этот порочный круг, отметил эксперт.

- Мы не должны действовать исключительно старым методам. Пришло время законным и разумным путем менять президентов. Иначе люди уже привыкнут к этому и для всех это станет нормой, что в свою очередь, как уже выше говорилось, окончательно разрушит нашу экономику, - сказал он.

Улукбек Маматаев убежден, что действующему президенту нужно провести выборы в парламент, которые после всех последних событий станут более открытыми и честными.

- Все пришли к пониманию, в том числе и сама власть, что по выборам депутатов нельзя так злоупотреблять своим положением. Поэтому, я уверен в этом, эти выборы уже пройдут без такого количества нарушений, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/392988
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, президент, Кыргызстан, Улукбек Маматаев
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