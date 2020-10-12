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ГСИН: Сапар Исаков и Албек Ибраимов сегодня должны вернуться в тюрьму

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- Оксана Гут
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Еще четверо осужденных, покинувших исправительные учреждения 6 октября, не вернулись. В том числе Сапар Исаков и Албек Ибраимов. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

"Государственная служба исполнения наказаний при правительстве КР обращается к тем лицам, кому на основании статьи 97 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики 6 октября 2020 года были разрешены выезды за пределы исправительного учреждения вернуться обратно в те учреждения, где ранее отбывали срок наказания. В случае неисполнения требований, со стороны правоохранительных органов будут приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате разъяснительной работы со стороны ГСИН, осужденные Салайдин Авазов, Дамир Мусакеев, Райкан Тологонов, Айбек Калиев вернулись в исправительные учреждения. Жанторо Сатыбалдиев в связи с ухудшением состояния здоровья находится в Национальном Центре кардиологии и терапии под конвоем из числа сотрудников ГСИН.

"Сегодня истекает срок предоставленного отпуска осужденным Исакову С.Дж., Ибраимову А.С., Куланбаеву С.К., Куланбаеву Б.Ж., которые в учреждения ГСИН на данное время ещё не явились", - отметили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/392993
Теги:
ГСИН, Жанторо Сатыбалдиев, Сапар Исаков, уголовная ответственность, Албек Ибраимов, Кыргызстан
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