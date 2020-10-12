Эксперты России и Беларуси – о событиях в Кыргызстане

В Кыргызстане нужно уменьшить избирательный порог для прохождения партий в парламент до 4 процентов. Об этом заявил депутат Госдумы, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда".

"Я им советую 4-процентный проходной барьер установить. У них было 7 процентов. Где такой проходной барьер? Нигде в мире нет! Это все узурпаторы, диктаторы в Бишкеке придумали. В Израиле один процент. Получила партия один процент - ее представители есть в парламенте. Но чтобы парламент мог нормально функционировать, образуется парламентское большинство," – отметил Жириновский.

По его словам, Кыргызстан "тихо заживет", когда в нем будет многопартийный парламент, внесены соответствующие поправки в Конституцию. "Там у меня родственники есть…Я сам оттуда, Алма-Ата рядом", - поделился депутат.

"В Киргизии все время качели между югом и севером, - констатирует первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ Госдумы Константин Затулин. - При этом они конкурируют за влияние…Киргизия – страна, на мой взгляд, с первичной демократией (она впервые переживает за время своей истории какие-то демократические механизмы), с очень неустойчивой политической системой и государственными структурами.

Незрелость демократии здесь, по мнению Затулина, проявляется в том, что "руководители не согласны принять поражение, они готовы в любой момент качнуть ситуацию и не думают о будущем страны, что она может не сегодня – завтра развалиться на две части".

По поводу позиции России в отношении происходящего в Кыргызстане, а также Беларуси, в зоне конфликта в Нагорном Карабахе парламентарий заявил: "Мы не хотим хаоса. Мы не хотим, чтобы не только винтовка рождала власть, как в Китае говорили, но чтобы толпа рождала власть. Ни в Киргизии, ни в Белоруссии. Вот это стойкое желание нашей власти, безусловно, в этом существует. Хотите, считайте это ограничением, недостатком, но на самом деле в этом тоже много здравого смысла со стороны властей страны, которая переживала одну за другой многие революции в ХХ веке и знает, к чему это приводит. Благими намерениями вымощена известна куда дорога".

Когда власть меняется не в конституционно-правовом пространстве, степень зависимости от внутренних и внешних сил достаточно высока. Так считает ведущий специалист информационно-аналитического центра Академии управления при президенте Беларуси Александр Мушта. "Это делает программы победивших политиков неопределенными, конъюнктурными, зависящими. И главное – недолговременными", - говорит Мушта.

Говоря о влиянии внешних сил в подобных ситуациях, он отмечает: "Это попытка ослабить Евразийское экономическое сообщество. И попытка поставить перед фактом вызова и угроз Договор о коллективной безопасности. Это проблемы наркотрафика, который активно реализуются в этом регионе".

"Речь идет не о точках – допустим, в Беларуси – если взять вот такое большое геополитическое евразийское пространство. Не Кыргызстан, не Молдова, не Украина, допустим, не Кавказ. Речь идет о расшатывании системы всего региона. Поэтому работа идет системная по всему региону, и надо отметить, что она не прекращается постоянно. Другое дело, что в тот или иной момент времени приоритеты выставляются по-разному", - убежден другой белорусский политолог Александр Ивановский.

В свою очередь, в евразийских интеграционных структурах размышляют о дальнейшем развитии такой интеграции, с учетом процессов, происходящих в некоторых странах-членах ЕАЭС. По словам главного экономиста Евразийского фонда стабилизации и развития Евгения Винокурова, этот вопрос обсуждается и в экспертных, и в государственных кругах Союза.

"ЕАЭС быстро стартовал, был создан общий рынок товаров и труда, работа по техрегламентах. Последнее время есть ощущение, что ЕАЭС уперся в стеклянный потолок и буксует", - признается Винокуров. Поэтому сейчас активная проработка решения приоритетных задач.

"Первое - по части создания механизмов по выравниванию доходов, по их сближению, чтобы бедные страны подтягивались к России и Казахстану. Вопрос - кто будет платить и какова будет эффективность этих денег. Другое - более традиционная повестка и в чем-то более эффективная - продолжение дела по строительству общих рынков", - рассказал о некоторых приоритетах главный экономист ЕФСР.

Напомним, что в августе Совет ЕФСР принял решение о предоставлении Кыргызстану кредита в 100 млн долларов - на реализацию Программы правительства и Национального банка КР по противодействию влиянию пандемии на экономику, финансовый и социальный сектор страны.