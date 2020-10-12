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Мирлан Бакиров подписал постановление об утверждении Жапарова премьером КР

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- Оксана Гут
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Вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров подписал постановление об утверждении Садыра Жапарова премьер-министром КР. Информацию об этом VB.KG подтвердили в пресс-службе Жогорку Кенеша.

Сегодня, 12 октября, вице-спикер Мирлан Бакиров подписал постановление Жогорку Кенеша от 10 октября об утверждении Садыра Жапарова на должность премьер-министра", - сказали в ведомстве.

Однако, отмечено, что официальное об этом будет сообщено позже.

Напомним, 10 октября в госрезиденции "Ала-Арча" прошло заседание парламента, где были утверждены кандидатура Садыра Жапарова на пост премьера, состав его правительства и программа. Ряд экспертов и депутатов ЖК заявили, что не было кворума и заседание не могло состояться.


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URL: https://www.vb.kg/392999
Теги:
закон, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, премьер-министр, Мирлан Бакиров, Садыр Жапаров
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