Касымалиева: Я уважаю Садыра Жапарова, но нужно соблюсти требования закона

Исполняющая обязанности торага Жогорку Кенеша Аида Касымалиева рассказала о прошедшем заседании парламента и ситуации вокруг спорности назначения премьер-министром Садыра Жапарова.

Уважаемая Аида Камчыбековна! Поступает множество вопросов от СМИ и гражданских активистов касательно даты проведения заседания Жогорку Кенеша. Хотелось бы прояснить Ваше видение?

- Я считаю, что после того, что мы пережили на прошлой неделе, больше не должно быть никаких быстрых, скороспелых, сырых и односторонних решений. В стране нет вакуума власти. Работают все органы государственной власти, муниципальные службы и правоохрана, населению оказываются все государственные услуги в полном объеме.

Нашим основным принципом, главной задачей должно стать - достижение максимального общенационального консенсуса. И если для его достижения потребуются несколько дней, то мы будем терпеливо вести эту работу столько, сколько потребуется, пытаясь вместе нащупать и найти эти решения. Это именно та позиция, на основе которой мы приступили к интенсивным консультациям с каждым коллегой-депутатом, лидерами разных политических сил, другими ветвями государственной власти.

Если кто-то считает, что теперь другая сторона под скорую руку проведет другого кандидата в премьер-министры, то они ошибаются. Такого не будет. Жогорку Кенеш должен будет собраться в полном составе (да, я буду настаивать на том, что заседание столь исторической важности требует личного участия Народных Депутатов и выписывать доверенности, как будто речь идет о передаче какой то мелкой собственности, а не решения судеб родины, неприемлемо). И мы все вместе примем решение, которое будет отвечать интересам нашего единого народа Кыргызстана. Оно не должно ущемлять ничьи интересы, никто не должен остаться за бортом. Именно достижение общенационального согласия соответствует задачам, стоящим перед государством.

Как Вы думаете, будет развиваться ситуация вокруг спорности назначения премьер-министром Садыра Жапарова?

- Главная наша задача на сегодняшний день - это сохранение мира и общественного согласия. Я убеждена, что в этом заинтересованы все наши политические лидеры, в том числе и, прежде всего, тот же Садыр Нургожоевич, которого я лично уважаю и считаю достойным занять какие угодно высокие посты. Мы все его также знаем как высокого патриота. Он и Камчыбек Кыдыршаевич (ред.Ташиев) являются лидерами партии патриотов. Поэтому я не думаю, что они представляют какую-либо опасность лично для государства. Они оба очень вменяемые лидеры и абсолютно договороспособные, с самым большим будущим в нашей стране. Но на данный момент речь идет о достижении общенационального согласия. И речь идет о полном соблюдении всех требований Конституции, чтобы ни у кого не было каких-либо причин подвергать малейшему сомнению легитимность государственных органов и принимаемых ими решений. Конституционное поле и строгое соблюдение закона - это гарантия и основа мира и спокойного развития нашей страны!

Как стало известно из интервью вице-спикера Мирлана Бакирова и потом из Вашего вчерашнего заявления, постановление об избрании депутатами Жогорку Кенеша правительства Садыра Жапарова еще не подписано. Как Вы можете прокомментировать эту ситуацию?

- Однозначно можно сказать только одно: для достижения легитимности власти важны не только соблюдение юридических процедур, но ценно и общественное мнение и оценка законности власти. Вы можете пролистать наши СМИ, чтобы легко убедиться в том, что этого признания нет. И его не может быть. Не может быть и речи о том, что с таким правительством будут общаться наши соседи, наши ближние и дальние партнеры, международные финансовые институты. Минимум, их будут воспринимать, как самозванцев. Но ведь мы видим по международным заголовкам, как их называют. Поэтому всякие попытки сейчас переиграть и все-таки заставить аппарат Жогорку Кенеша издать какие-то документы, которые уже продолжаются три дня, они заранее тщетны.

При этом я еще раз хочу предупредить, что такие попытки оформить принятые на депутатском собрании в субботу решения в качестве официальных постановлений Жогорку Кенеша будут, по мнению известных юристов, однозначно квалифицироваться в качестве посягательства на государственную власть, влекущую уголовную ответственность как для официальных лиц, так и всех сотрудников аппарата, способствующих такой фальсификации. Эти документы не будут иметь юридической силы, также как и не будут законными все решения, принимаемые на их основе.

Еще раз, никакой спешки не будет. Будет интенсивная работа по достижению общенационального консенсуса. Со всеми депутатами и политическими силами! Строго в конституционном поле.

Источник: kabar.kg