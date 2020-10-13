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В КР почти 120 тысяч человек защищены от гриппа

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- Нина Ничипорова
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Вакцины от гриппа, закупленные первым этапом, использованы почти на сто процентов.

По данным Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно–эпидемиологического надзора, для проведения профилактической вакцинации от гриппа первым этапом было закуплено 119 643 тысячи доз противогриппозной вакцины. На сегодняшний день использовано 118 682 дозы вакцины, более 99 процентов. В этом месяце ожидается поступление еще 770 тысяч доз.

Минздрав напоминает, что во всех ЦСМ, ГСВ, ФАПах республики проводится бесплатная вакцинация против сезонного гриппа среди лиц группы риска, а также лицам, входящим в социально уязвимую группу: лица с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети, лица старше 65–летнего возраста, постояльцы домов престарелых, беременные, медицинские работники, воспитанники школ–интернатов, детских домов.


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URL: https://www.vb.kg/393008
Теги:
вакцина, грипп, Кыргызстан
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