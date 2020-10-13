Садык Шер-Нияз отказался от депутатского мандата в пользу Текебаева

Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Ата Мекен" Садык Шер-Нияз отказался от своего мандата в пользу Омурбека Текебаева. Соответствующее заявление поступило накануне председателю ЦИК КР Нуржан Шайлдабековой.

В свою очередь она постановила ознакомить с ним членов ЦИК.

Напомним, вчера, 12 октября, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР рассматривала заявление лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева зарегистрировать его депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 6 созыва.

В заявлении Текебаев О.Ч., как сообщили в пресс-службе ЦИК, утверждает, что в соответствии с постановлением Верховного суда КР от 21 августа 2019 года отменены приговоры Первомайского районного суда Бишкека от 16 августа 2017 года, судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 2 октября 2017 года, постановление судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда КР от 21 ноября 2017 года и постановление судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда КР от 3 мая 2019 года в отношении Текебаева О.Ч. и Чотонова Д.Т.

Согласно заявлению, "поскольку законные основания для досрочного лишения депутатского мандата отпали и в настоящее время отсутствуют", Текебаев О.Ч. просит отменить ранее принятые решения Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики в отношении него и вернуть ему мандат депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Рассмотрев материалы, представленные заявителем, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики не приняла решение, поскольку на заседании присутствовало 8 членов ЦИК. Двое проголосовали против, тогда как для принятия решения необходимы 8 голосов. Проголосовавшие против объяснили свою позицию тем, что у "Ата Мекена" нет вакантного мандата.