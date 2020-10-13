Дуйшенбек Зилалиев доставлен в СИЗО ГКНБ

Вчера, 12 октября 2020 года, АКС ГКНБ в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в СИЗО ГКНБ доставлен бывший вице-премьер-министра Дуйшенбек Зилалиев, который в ночь с 5 на 6 октября 2020 года по неправомерному решению суда был незаконно освобожден из мест лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В настоящее время Зилалиев доставлен в СИЗО ГКНБ КР. Совместные оперативные мероприятия ГКНБ и МВД КР по выявлению и задержанию лиц, освобожденных митингующими и незаконно покинувших места содержания под стражей и отбывания наказаний, продолжаются.