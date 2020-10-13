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Дуйшенбек Зилалиев доставлен в СИЗО ГКНБ

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- Бакыт Басарбек
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Вчера, 12 октября 2020 года, АКС ГКНБ в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в СИЗО ГКНБ доставлен бывший вице-премьер-министра Дуйшенбек Зилалиев, который в ночь с 5 на 6 октября 2020 года по неправомерному решению суда был незаконно освобожден из мест лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В настоящее время Зилалиев доставлен в СИЗО ГКНБ КР. Совместные оперативные мероприятия ГКНБ и МВД КР по выявлению и задержанию лиц, освобожденных митингующими и незаконно покинувших места содержания под стражей и отбывания наказаний, продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/393013
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан, Дуйшенбек Зилалиев
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