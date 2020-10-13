После пандемии Covid-19 возможно возникновение новых экстремистов

Генеральный секретарь ООН А.Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса вызвала "цунами ненависти и ксенофобии". Экстремистские сообщества во всём мире подхватили тему Covid-19 и используют ее для распространения вражды и призывов к насилию, пишет nuz.uz.

В то же время с начала пандемии количество террористических актов в мире сократилось. Многие меры по сдерживанию распространения заболевания, в том числе закрытие границ, ограничение передвижения и усиленное присутствие полиции – усложняют террористам возможность совершения терактов.

При этом главная опасность исходит не только от инфекции, а от паники и психического воздействия на уязвимую категорию граждан. Обострение различных противоречий, повышение конфликтного потенциала, усиление спорных вопросов также может стать "благоприятной почвой" для экстремизма.

Поэтому принятие жестких мер по борьбе с распространением фейковых новостей, усиление традиционной информационной борьбы и принятие соответствующих законов направлены не столько на борьбу с Covid-19, а на поддержание стабильной социальной обстановки.

Однако как показывает изучение, коронавирусный кризис создал удобную среду для экстремистских организаций, которые активизировали деструктивную пропаганду.

Антитеррористический центр СНГ подчеркивает, что террористические группы технологически сместили акценты своей деятельности в онлайн-пространство. Активизировались медийные центры, сочетающие распространение идеологии терроризма и экстремизма, вовлечение новых членов.

При этом вербовка облегчается не только снижением уровня жизни населения, но и дополнительным эффектом длительного социального стресса – религиозной радикализацией.

В данном контексте эксперты обращают внимание на следующие направления деятельности различных экстремистов в ходе пандемии.

1. Ультраправые экстремисты (неофашисты, неонацисты, нативисты и антикоммунисты) начали активно пропагандировать ненависть по отношению к различным меньшинствам, распространяя теории заговора и подстрекая к расовой, национальной, религиозной войне, прежде всего против азиатов и мусульман. Наиболее эффективной пропагандистской стратегией ультраправых является использование дезинформации.

Согласно оценкам Института экономики и мира, количество инцидентов с участием крайне правых террористов на Западе во время пандемии возросло на 280%.

2. Левые экстремисты (анархисты, радикальные либертарианцы), которые в подобных кризисах проявляли пассивность, во время пандемии также "отличились". В наблюдаемых уличных протестах в США ключевую роль сыграло движение "Антифа", которое представляет интересы радикальных левых группировок.

Представители левого экстремизма в ходе эпидемии распространяют идеи о том, что в кризисные ситуации в капиталистических государствах "процветало" социальное неравенство и подавлялась личность человека.

3. Исламисты (джихадисты, салафиты) представляют серьезную террористическую угрозу для многих стран. Во время пандемии идеологи ИГ обратились к террористам-одиночникам с целью проведения атак в странах Запада для повышения уровня страха. Сторонники ИГ призвали также к нападениям в Индии и Китае.

Аль-Каида усилила свою пропаганду, включая апокалиптические видеоролики на YouTube, которые обвиняют в Covid-19 евреев и Америку.

4. Технофобы, по оценкам экспертов, проявили активность в распространении воинственных экстремистских взглядов. Они подкрепляют свою идеологию новыми теориями заговора. В частности, китайский Ухань является испытательным полигоном для новой технологии 5G и в этом состоит действительная причина заболевания Covid. Технофобы взяли ответственность за несколько поджогов вышек сетей 5G в Великобритании и Нидерландах.

Эксперты, проанализировав экстремистскую деятельность, пришли к следующим выводам.

Первое, в связи с установленными ограничениями нападения групп террористов маловероятно, однако будут периодически возникать террористические акты одиночек, особенно правых экстремистов.

В долгосрочной перспективе более угрожающим будет сокращение военного присутствия в регионах с существующей салафитско-джихадистской сетью или подпольем.

Второе, экстремистская онлайновая риторика и угрозы будут усиливаться. Данная деятельность может найти относительно широкий отклик у людей, которые до сих пор не были вовлечены в экстремистскую среду. Поскольку с принятием карантинных мер повысилось депрессивность и стрессовые состояния населения, что, в свою очередь, позволяет экстремистам эффективней проводит вербовку.

Третье, после пандемии Covid-19 возможно возникновение новых экстремистов, которые вдохновились предполагаемым провалом капитализма, глобализации и демократии. Кризис предоставляет им возможность расширить количество своих сторонников, обвиняя правительства в неэффективном управлении.