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Демонстрация силы. Для чего в Бишкеке военная техника и армия?

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- Виктория Гунгер
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Введение военной техники в Бишкек преследует две цели: во-первых, военным необходимо на чем-то передвигаться, во вторых – демонстрация силы. Это разумно, люди должны видеть, что государство настроено решительно. Об этом VB.KG сообщил политик Феликс Кулов.

По его словам, военные могут применить силу в том случае, если кто-то попытается выступить против мирных жителей.

- Она необходима не для защиты власти, а для защиты мирного населения, и из этого нужно исходить, - подчеркнул Кулов.

То, что ввод военных в город по приказу главнокомандующего остудил горячие головы, уверен и эксперт Турат Акимов.

- В итоге это остановило попытки взять толпой контроль над площадью и зданием "Белого дома".

Что касается законности принято решения о введение военной техники и армии на территорию столицы, то напомним, что в Кыргызстане в 2014 году был подписан закон о создании на базе Главного штаба Вооруженных сил генеральной структуры и придания ей функций единого центра управления армией.

По новым правилам теперь разрешается использование армейских частей во время регулирования кризисных ситуаций внутри страны.


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URL: https://www.vb.kg/393024
Теги:
военная служба, армия, безопасность, Бишкек, Кыргызстан
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