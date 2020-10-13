В Оше за нарушение санитарных норм приостановлена деятельность 5 ресторанов

В Оше накануне, 12 октября, вследствие неоднократных нарушений санитарно-эпидемиологических норм приостановлена деятельность 5 ресторанов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

Так органами прокуратуры города, УВД Оша совместно с мобильными группами МТУ в ходе усиления рейдовых мероприятий приостановлена деятельность ресторанов "Мээрим", "Ала-Тоо", "Энесай", "Хан ордо" и "Ак кайын".

Возобновление их деятельности будет решаться в рамках действующего законодательства о проступках и нарушениях.

Отметим, что со стороны мобильных групп МТУ всем нарушителям санитарно-эпидемиологических норм и правил выдавались неоднократные предписания о запрете проведения свадеб и торжеств в период карантина.