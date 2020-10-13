Погода
$ 79.59 - 79.84
€ 93.42 - 94.17

В Оше за нарушение санитарных норм приостановлена деятельность 5 ресторанов

76  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Оше накануне, 12 октября, вследствие неоднократных нарушений санитарно-эпидемиологических норм приостановлена деятельность 5 ресторанов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

Так органами прокуратуры города, УВД Оша совместно с мобильными группами МТУ в ходе усиления рейдовых мероприятий приостановлена деятельность ресторанов "Мээрим", "Ала-Тоо", "Энесай", "Хан ордо" и "Ак кайын".

Возобновление их деятельности будет решаться в рамках действующего законодательства о проступках и нарушениях.

Отметим, что со стороны мобильных групп МТУ всем нарушителям санитарно-эпидемиологических норм и правил выдавались неоднократные предписания о запрете проведения свадеб и торжеств в период карантина.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393028
Теги:
нарушения, Ош, санитария, Кыргызстан, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  