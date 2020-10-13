Погода
$ 79.59 - 79.84
€ 93.42 - 94.17

В КР просело строительство и торговля, но поднялось сельское хозяйство

189  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Объем промышленной продукции в январе-сентябре 2020 года составил более 238 миллиардов сомов и по сравнению с январем-сентябрем прошлого года снизился на 1,9 процента. Об этом сообщает Нацстатком.

Снижение произошло за счет сокращения объемов производства нефтепродуктов (на 55,8 процента).

- Также просело текстильное производство, производство одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 21,6 процента), деревянных и бумажных изделий, полиграфическая деятельность (на 13,4 процента), резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 12,0 процента), производство пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 6,1 процента), а также добычи полезных ископаемых (на 5,9 процента).

Уточняется, что отрицательные тенденции наблюдались в строительстве, где снижение объемов составило 7,7 процента, оптовой и розничной торговле - 16,2 процента, тогда как в сельском хозяйстве, напротив, отмечался рост объемов на 2,1 процента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393036
Теги:
торговля, промышленность, сельское хозяйство, Кыргызстан, Нацстатком
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  