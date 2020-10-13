В КР просело строительство и торговля, но поднялось сельское хозяйство

Объем промышленной продукции в январе-сентябре 2020 года составил более 238 миллиардов сомов и по сравнению с январем-сентябрем прошлого года снизился на 1,9 процента. Об этом сообщает Нацстатком.

Снижение произошло за счет сокращения объемов производства нефтепродуктов (на 55,8 процента).

- Также просело текстильное производство, производство одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 21,6 процента), деревянных и бумажных изделий, полиграфическая деятельность (на 13,4 процента), резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 12,0 процента), производство пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 6,1 процента), а также добычи полезных ископаемых (на 5,9 процента).

Уточняется, что отрицательные тенденции наблюдались в строительстве, где снижение объемов составило 7,7 процента, оптовой и розничной торговле - 16,2 процента, тогда как в сельском хозяйстве, напротив, отмечался рост объемов на 2,1 процента.