В Кыргызстане наиболее сильно подорожали сигареты и продукты питания

В январе-сентябре 2020 года (по сравнению с декабрем предыдущего года) прирост потребительских цен в целом по республике составил 2,9 процента. Об этом сообщает Нацстатком КР.

Как уточняется, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки возросли на 5,3 процента, алкогольные напитки и табачные изделия - на 5,6 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению - на 0,2 процента. Цены на непродовольственные товары за этот период оставались на уровне января-августа текущего года.

- Максимальный прирост потребительских цен и тарифов с начала текущего года зафиксирован в Таласской области (6,3 процента), что обусловлено наибольшим повышением цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 13,8 процента), - отметили в Нацстаткоме КР.