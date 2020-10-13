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В Кыргызстане наиболее сильно подорожали сигареты и продукты питания

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- Виктория Гунгер
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В январе-сентябре 2020 года (по сравнению с декабрем предыдущего года) прирост потребительских цен в целом по республике составил 2,9 процента. Об этом сообщает Нацстатком КР.

Как уточняется, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки возросли на 5,3 процента, алкогольные напитки и табачные изделия - на 5,6 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению - на 0,2 процента. Цены на непродовольственные товары за этот период оставались на уровне января-августа текущего года.

- Максимальный прирост потребительских цен и тарифов с начала текущего года зафиксирован в Таласской области (6,3 процента), что обусловлено наибольшим повышением цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 13,8 процента), - отметили в Нацстаткоме КР.


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URL: https://www.vb.kg/393037
Теги:
мясо-молочная продукция, продовольствие, цены, Кыргызстан, экономика
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