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ГКНБ: Судья изменил меру пресечения Атамбаеву под давлением

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- Оксана Гут
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Алмазбеку Атамбаеву в ночь с 5 на 6 октября изменили меру пресечения под влиянием насилия. Об этом заявляет пресс-служба ГКНБ КР.

В ведомстве отметили, что мера пресечения бывшему президенту остается прежней - он водворен в СИЗО ГКНБ на основании приговора суда по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева.

В то же время судебными органами рассматривается уголовное дело по событиям в 2019 г. в Кой-Таше.

"Во время событий в ночь с 5 на 6 октября в отношении судьи Первомайского суда г. Бишкек было применено насилие, в результате чего им

было подписано постановление об изменении меры пресечения под давлением", - сказали в ГКНБ.

По данному факту межведомственной следственной группой расследуется досудебное производство и рассматривается вопрос об отмене

вышеуказанного постановления.


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URL: https://www.vb.kg/393038
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, массовые беспорядки, суд, уголовная ответственность, Кыргызстан
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