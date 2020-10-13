ГКНБ: Судья изменил меру пресечения Атамбаеву под давлением

Алмазбеку Атамбаеву в ночь с 5 на 6 октября изменили меру пресечения под влиянием насилия. Об этом заявляет пресс-служба ГКНБ КР.

В ведомстве отметили, что мера пресечения бывшему президенту остается прежней - он водворен в СИЗО ГКНБ на основании приговора суда по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева.

В то же время судебными органами рассматривается уголовное дело по событиям в 2019 г. в Кой-Таше.

"Во время событий в ночь с 5 на 6 октября в отношении судьи Первомайского суда г. Бишкек было применено насилие, в результате чего им

было подписано постановление об изменении меры пресечения под давлением", - сказали в ГКНБ.

По данному факту межведомственной следственной группой расследуется досудебное производство и рассматривается вопрос об отмене

вышеуказанного постановления.