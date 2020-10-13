Начальник штаба ДНД: Дружинники и во время ЧП будут патрулировать улицы

В самые ответственные дни, когда жители Бишкека переживали тревожные дни, горожане для защиты города объединились в Добровольную народную дружину (ДНД). Дружинники (а это в основном молодежь) дни и ночи на одном голом энтузиазме патрулировали улицы и охраняли важные объекты города. Сами же горожане из благодарности несли им еду и горячий чай. Теперь вот и во время Чрезвычайного положения и комендантского часа ребята из ДНД совместно с милицией будут также продолжать охранять улицы Бишкека.

Начальник штаба ДНД Тилек Усупов рассказал редакции VB.KG как все начиналось и с какими трудностями им пришлось столкнуться во время митингов и беспорядков в городе.

Есть мнение, что вы являетесь организатором Добровольной народной дружины (ДНД). Так ли это и какую роль вы сыграли в создании ДНД?

- Я бы не сказал, что именно я являюсь создателем ДНД. Правильнее будет сказать, мы создатели народной дружины. Под словом "мы" я подразумеваю воином-афганцев, воинов-баткенцев, простых граждан, молодежь, которая сумела самоорганизоваться в такой тяжелый момент. Просто нужно было объединиться под каким-нибудь знаменем и поэтому мэр пригласил нас для того, чтобы мы помогли организовать народную дружину. И здесь движущей силой стали молодежь и представители гражданского общества, которые проявили гражданскую сознательность для того, чтобы защитить город от грабежей и бесчинств. Поэтому с моей стороны будет некрасиво все приписывать мне одному.

Как все начиналось и как создавалась на первых порах ДНД?

- Как я уже выше говорил, нас пригласили для того, чтобы мы помогли спасти город от разграблений. Поэтому для этого нужны были именно знающие люди, имеющие опыт подобной работы. В этой связи хотелось бы отметить подготовку этих людей, которые застали еще советские времена, когда существовала народная дружина для обеспечения порядка на улицах. Молодежь не знает, как все это было раньше, а нас как раз учили как помогать государству в таких сложных ситуациях. В принципе самое сложное было – это наладить работу ДНД.

Были ли негативные моменты в вашей работе?

В работе ДНД нет, но больше всего меня удручает, что многие руководители бросили горожан на произвол судьбы. Неужели они не чувствуют своей ответственности?! Теперь вот мне интересно как они будут продолжать свою работу после такого?!

Более подробно интервью начальника штаба ДНД Тилека Усупова можно прослушать в видеосюжете VB.KG: