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Верховный суд отменил обвинительные приговоры в отношении Мырзакматова

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- Оксана Гут
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Верховный суд КР отменил обвинительные приговоры в отношении экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе Верховного суда КР.

Соответствующее постановление вынесено 8 октября, уголовное дело направлено в суд первой инстанции для рассмотрения по существу.

Напомним, Мелис Мырзакматов работал мэром Оша с 2009 по 2013 годы. В 2014 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Бывший градоначальник уехал из Кыргызстана и до сих пор находился в розыске. Ошский городской суд вынес ему заочный приговор в виде 7 лет лишения свободы. 6 октября Мырзакматов вернулся в Ош.


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URL: https://www.vb.kg/393046
Теги:
Верховный суд, Ош, приговор, уголовная ответственность, Кыргызстан, Мелис Мырзакматов
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